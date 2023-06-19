В Адыгее ищут 28-летнего краснодарца, унесенного течением реки Белой

Следственный отдел по Майкопскому району следственного управления СКР по Республике Адыгея начал проверку по факту исчезновения 28-летнего краснодарца, который прыгнул в реку Белую. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея.

По предварительным данным, мужчина со своими знакомыми прибыл в туристических целях в республику. 18 июня 2023 года он решил искупаться, прыгнул со скалы в бурный поток воды, который унес его вниз по течению. Очевидцы не смогли оказать помощь из-за интенсивности течения реки. Сейчас ведутся поиски краснодарца. В них задействованы спасатели. По данным Telegram-канала «Сапа ЮГ», купание на данном участке было запрещено.

Олег Исаев

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