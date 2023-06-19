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Коммерсантъ FM
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Собрание Союзного государства одобрило единый полис ОСАГО

Парламентское собрание Союзного государства приняло проект модельного закона о распространении действия национального полиса автострахования (ОСАГО) на РФ и Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

После принятия проекта депутатам национальных парламентов будет необходимо внести изменения в законодательства двух стран. Планируются также разработка и утверждение профессиональными объединениями страховщиков правил системы страхования Союзного государства. В результате автовладельцы смогут выбирать, будет ли их полис действовать только на территории страны регистрации авто либо же на территории всего Союзного государства.

«После создания новой системы у автовладельцев появится возможность приобретать полис, действующий на всей территории Союзного государства и предусматривающий покрытие страховых случаев в соответствии с законодательством страны, где произошло ДТП»,— отметил председатель Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что распространение действия национального полиса ОСАГО на обе страны «сделает более удобным передвижение по всей территории Союзного государства» (цитата по Интерфакс).

Предполагаемые изменения планируется внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также в Указ президента Белоруссии от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности».

В ноябре 2022 года президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев сообщал о намерении запустить дополнительный модуль защиты автогражданской ответственности к полису ОСАГО, который будет действовать на территории Белоруссии. По его мнению, аналог «зеленой карты» может быть актуален для жителей приграничных территорий. Он добавил, что автостраховщики в перспективе могут разработать аналогичные расширения для Казахстана, Армении и других «дружественных стран».

Полина Мотызлевская

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