Тело брата основателя Cream Soda нашли через три месяца после гибели

В Некрасовском районе Ярославской области найдено тело Романа Свиргунова, брата сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Информацию подтвердили в управлении Следственного комитета по Ярославской области и в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ярославской области Фото: СУ СКР по Ярославской области

Поисковая операция по поиску пропавших без вести молодых людей велась почти три месяца. В ночь на 20 марта 2023 года пять человек провалились под лед в районе деревни Новые Ченцы, в их числе были сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его младший брат Роман.

Тело Дмитрия Свиргунова подняли на поверхность в первые часы после происшествия. Его брата и ярославского музыканта Аристарха Ухтомского водолазы искали сначала подо льдом, а потом в мае поисковая операция возобновилась по окончании ледохода. 19 мая под Костромой обнаружили тело Ухтомского.

Роман Свиргунов числился пропавшим без вести до 17 июня. Погибшего обнаружили местные жители примерно в километре от места, где случилась трагедия.

«Тело всплыло на береговой линии. При нем были документы. Мелководье, там водолазы не работают»,— рассказал начальник центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Ярославской области Олег Беловошин.

О том, что личность погибшего Романа Свиргунова установлена, подтвердили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области. Поисковая операция официально завершена.

Группа Cream Soda была создана в 2007 году, она записала несколько альбомов, клипы ротировались на телевидении. Главный хит группы песня «Плачу на техно» стала лидером на всех российских цифровых площадках, а видео набрало более 50 млн просмотров.

Андрей Иванов, Ярославль