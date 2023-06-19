Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тело брата основателя Cream Soda нашли через три месяца после гибели

В Некрасовском районе Ярославской области найдено тело Романа Свиргунова, брата сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Информацию подтвердили в управлении Следственного комитета по Ярославской области и в ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Поисковая операция по поиску пропавших без вести молодых людей велась почти три месяца. В ночь на 20 марта 2023 года пять человек провалились под лед в районе деревни Новые Ченцы, в их числе были сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его младший брат Роман.

Тело Дмитрия Свиргунова подняли на поверхность в первые часы после происшествия. Его брата и ярославского музыканта Аристарха Ухтомского водолазы искали сначала подо льдом, а потом в мае поисковая операция возобновилась по окончании ледохода. 19 мая под Костромой обнаружили тело Ухтомского.

Роман Свиргунов числился пропавшим без вести до 17 июня. Погибшего обнаружили местные жители примерно в километре от места, где случилась трагедия.

«Тело всплыло на береговой линии. При нем были документы. Мелководье, там водолазы не работают»,— рассказал начальник центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Ярославской области Олег Беловошин.

О том, что личность погибшего Романа Свиргунова установлена, подтвердили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области. Поисковая операция официально завершена.

Группа Cream Soda была создана в 2007 году, она записала несколько альбомов, клипы ротировались на телевидении. Главный хит группы песня «Плачу на техно» стала лидером на всех российских цифровых площадках, а видео набрало более 50 млн просмотров.

Андрей Иванов, Ярославль

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...