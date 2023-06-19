Несколько сотен белорусов тренируются в Польше для свержения Лукашенко

Бывшие сотрудники белорусских спецслужб проводят в Польше обучение людей для вооруженного восстания. К свержению власти в Минске готовятся несколько сотен человек.

О подготовке сообщила The Times, журналисты которой пообщались с теми, кто проходит обучение. Британская газета рассказала о ходе тренировок людей в Познани — там проходят первые занятия. По информации издания, другие группы тренируются в Польше уже несколько месяцев.

«Мы попробовали идти мирным путем. <...> (Но.— "Ъ") Государство никогда не обретает свою свободу без крови»,— сказал один из белорусов с позывным Дедушка.

Занятие по боевой подготовке организовала группа BYPOL, состоящая из бывших сотрудников спецслужб, которые уехали из Белоруссии на фоне выборов 2020 года. Белорусские власти ранее признали BYPOL экстремистским формированием. Эта группа, в частности, взяла на себя ответственность за диверсию против самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ на аэродроме Мачулищи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале июня заявил, что в западных странах готовят силовой сценарий смены власти в его стране. Как утверждал президент, в Польше, Литве и на Украине обучают «членов незаконных вооруженных формирований», а также «предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек» в Белоруссии.

Леонид Уварчев