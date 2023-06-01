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Лукашенко: Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в западных странах готовят силовой сценарий смены власти в его стране. По его словам, в Польше, Литве и на Украине обучают «членов незаконных вооруженных формирований», а также «предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек» в Белоруссии.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве и, к сожалению, в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты свидетельствуют об этом. ...То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. Мы этого не допустим»,— сказал господин Лукашенко на встрече с 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств—участников СНГ в Минске (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко также заявил, что вокруг СНГ обостряется «военно-политическая обстановка». «И нам надо понимать, что крупные игроки вокруг нас — России, Беларуси, центральноазиатских государств — потихоньку пытаются нас растащить. Мы этого не должны допустить»,— сказал он.

Господин Лукашенко также отметил «нарастающую милитаризацию стран блока НАТО и беспрецедентную концентрацию войск» рядом с границами Белоруссии. По его мнению, среди ключевых угроз сейчас — информационно-психологическое воздействие и распространение фейков.

В начале 2023 года Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепить границу с Украиной на случай «непредсказуемости, неадекватности, военных действий». В конце мая господин Лукашенко поручил новому председателю Государственного пограничного комитета Константину Молостову сформировать «мощный кулак» на белорусской границе.

Олеся Павленко

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