Вучич объявил об отказе Сербии публично сообщать о стратегических военных планах

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна перестанет информировать мировое сообщество о стратегических планах в военном сектре на фоне обострения ситуации на севере Косово.

«Мы больше не будем никого информировать ни о чем, кроме повышения и понижения боевой готовности и обязательств, которые мы имеем перед НАТО и которые будем выполнять в соответствии с резолюцией (Совбеза ООН.— ''Ъ'')1244»,— сказал президент в ходе обращения к нации (цитата по Tanjug).

Резолюция СБ ООН №1244 была принята в июне 1999 года. Она санкционировала международное гражданское и военное присутствие в Союзной Республике Югославия, также была учреждена миссия ООН по делам временной администрации в Косово.

В ходе обращения господин Вучич также заявил, что «отчаявшиеся» сербы с севера Косово очень хотят сохранить мир в регионе, но не знают, как это сделать. Он отметил, что его переговоры с премьер-министром Косово Альбином Курти бессмысленны, пока он не отпустит арестованных сербов.

На севере Косово в основном проживают этнические сербы. Весной конфликт Сербии и Косово обострился из-за положения сербской общины в частично признанной республике. В северной части Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербы бойкотировали голосование, победу одержали албанцы при явке около 4%. В результате произошли столкновения протестующих сербов с косовской полицией. В регион прибыли солдаты международных сил безопасности под эгидой НАТО — KFOR.

Альбин Курти называл протестующих толпой экстремистов. Он заявил, что прислушается к призывам Запада отозвать отряды полиции, только если митингующие уйдут. Президент Сербии Александр Вучич обвинил господина Курти в жестоком применении силы. 15 июня правительство Косово запретило въезд для автомобилей с сербскими номерами, а также грузовиков и товаров из Центральной Сербии. По мнению господина Вучича, цель запрета — «уморить голодом сербов в Косово».

В прошлом году Сербия ввела мораторий на военные активности со всеми иностранными партнерами. Страна декларирует нейтралитет и равноудаленность по отношению к сторонам конфликта на Украине. При этом 14 июня на юге Сербии начались совместные с НАТО учения «Платиновый волк».

Подробнее об учениях Сербии и НАТО — в материале «''Платиновый волк'' вернулся в Сербию».

Эрдни Кагалтынов