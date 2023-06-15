В Косово запретили въезд автомобилей с сербскими номерами

Правительство Косово установило запрет на въезд для автомобилей с сербскими номерами, а также грузовиков и товаров из центральной Сербии. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Косово Перпарим Криезиу.

«Ведомства приняли решение усилить уровень пограничного контроля из соображений безопасности. В качестве экстренного шага было принято решение о запрете въезда транспортных средств с сербскими номерными знаками в Косово, пока продолжается анализ ситуации со стороны силовиков»,— сказал господин Криезиу (цитата по Kosovo-online).

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что это решение — рубикон, после которого будет сложно вернуться к нормальным отношениям с правительством Косово. По его мнению, цель запрета — «уморить голодом сербов в Косово».

Конфликт Сербии и Косово снова обострился в апреле. В населенной преимущественно сербами северной части Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербы бойкотировали голосование, победу одержали албанцы при явке около 4%. В результате произошли столкновения протестующих сербов с косовской полицией. В регион прибыли солдаты международных сил безопасности под эгидой НАТО — KFOR.

Премьер-министр Косово Альбин Курти называл протестующих толпой экстремистов. Он заявил, что прислушается к призывам Запада отозвать отряды полиции, только если митингующие уйдут. Президент Сербии Александр Вучич обвинил господина Курти в жестоком применении силы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Премьеру Косово сделали последнее предупреждение».

Олеся Павленко