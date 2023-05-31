Премьер Косово пообещал не допустить окружения республики сербской «фашистской милицией»

Премьер-министр Косово Альбин Курти, комментируя в интервью CNN протесты из-за назначения этнических албанцев мэрами на спорных территориях, заявил что не допустит окружения республики, как он выразился, сербской «фашистской милицией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альбин Курти

Фото: Florion Goga / Reuters Альбин Курти

Фото: Florion Goga / Reuters

«Мы столкнулись не с мирными протестующими, а с толпой экстремистов. Фашистская милиция напала на наших полицейских и солдат миссии НАТО, а также журналистов, которые освещали протесты с места событий»,— сказал Альбин Курти.

Господин Курти заявил, что прислушается к призывам Запада отозвать отряды полиции, только если протестующие уйдут. По его словам, в районе северных муниципалитетов необходимо «охранять порядок, мир и безопасность».

В апреле в северной части Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербы выборы бойкотировали. Победу одержали албанцы. 26 мая, накануне их вступления в должность, сербы вышли на протесты с целью не допустить мэров-албанцев в здания местных администраций. В результате в регион прибыли солдаты международных сил безопасности под эгидой НАТО — KFOR.

По данным Kosovo online, сегодня на протесты вышли несколько тысяч сербов. Сообщалось о столкновениях протестующих с косовской полицией. За время протестов пострадали более 50 сербов, 41 боец KFOR, не менее пяти косовских полицейских. Сербское Минобороны считает, что косовоалбанские власти стремятся оккупировать север Косова и Метохии.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Лусине Баласян