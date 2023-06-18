Decathlon остался должен

Французского ритейлера спорттоваров Decathlon обязали выплатить более 140 млн руб. за то, что он закрыл свой магазин в Санкт-Петербурге. Решение принял Арбитражный суд Москвы. Речь идет о точке в торговом центре «Лето». Иск к управляющей структуре корпорации подали собственники ТЦ, где у нее был магазин площадью 5,5 тыс. кв. м. Из картотеки арбитражных дел следует, что большая часть суммы компенсации — это штраф в €1 тыс. за каждый час простоя магазина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вместе с тем эксперты отмечают, что при рассмотрении подобных дел, как правило, начисляются компенсации гораздо меньшего размера. К примеру, Арбитражный суд Московской области снизил договорную неустойку по иску к Bershka более чем в семь раз.

Такие решения связаны с тем, что суды определяют размеры компенсации, опираясь на фактические условия договоров, отметил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский:

«Дело в том, что те договоры, которые существовали до 2022 года, особенно для международных операторов, естественно, были очень долгими. Есть прецеденты, когда они заключались на 15-20 лет, некоторые — даже на 30-летний срок. Конечно же, в них особое внимание уделялось возможности бесперебойного оказания услуги аренды со стороны торгового центра и другие всяческие плюсы, чтобы арендатор мог как можно больше продавать, не испытывая никаких трудностей и так далее. Естественно, акцент на это и делался.

Так что, когда наступили известные события, стало не очень понятно, что делать в случае, если вдруг арендатор совершает невероятную вещь, которую раньше вообще нельзя было себе представить, — добровольно прекращает торговать в условиях, когда никаких внешних предпосылок для этого нет.

В договорах просто-напросто могли отсутствовать какие-то очень важные пункты на эту тему, в частности, каков вариант ухода международного оператора из торгового центра в таком случае.

Естественно, что суд рассматривает спор по формальным моментам, и если он не находит каких-то существенных оснований в договоре что-то такое насчитать, то он и не делает этого. Но, конечно, наш рынок аренды был к подобному не готов».

Случай с Decathlon, скорее, исключение, подчеркнул партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей. Он изложил “Ъ FM” свою версию, поясняющую решение суда о взыскании компенсации в объеме, который в целом соответствует требованиям истца:

«С Decathlon и такой значительной суммой, которая была присуждена владельцу торгового центра, наверное, и, правда, возникает вопрос — а почему же последнему так повезло? Но ответ на него находится на грани права и политики, как и многое в последнее время.

Наиболее близкая догадка, почему же истцам была присуждена высокая компенсация без какого-то срезания суммы, заключается в том, что Decathlon, закрывая свои магазины, действительно прекратил свою деятельность в России. Тогда как со стороны fashion-ритейла — Zara, Bershka и других брендов — мы видим, что произошла смена названий, но она не привела к тому, что на вешалках в магазинах в тех же самых локациях поменялся состав товаров. То есть просто поменялась вывеска, а никак не конечный бенефициар.

Я думаю, что это как раз и повлияло на то, что в случае Decathlon присудили высокую компенсацию. По крайней мере это могло быть одно из соображений суда. Но это, скорее, пока исключение. Потому что обычно в таких категориях разбирательств либо серьезно снижают сумму компенсации, либо вообще прекращают дела, потому что стороны договариваются между собой».

Решение Арбитражного суда Москвы пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Еще весной 2022 года Decathlon приостановил работу 57 торговых точек. Часть магазинов компания уже продала.

Однако затем Минпромторг заявил, что распродажа сети по частям нарушает условия, установленные для уходящих из России зарубежных игроков — они обязаны снижать цену актива вдвое и отчислять 10% от сделки в бюджет. Сейчас переговоры о покупке бизнеса французской сети в России ведут турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group.

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Андрей Загорский