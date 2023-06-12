Роспотребнадзор не выявил негативного влияния разрушения Каховской ГЭС на качество воды

Качество воды в Херсонской области соответствует нормативным показателям после разрушения Каховской ГЭС, сообщил Роспотребнадзор. Специалисты взяли 101 пробу питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, морской воды в Крыму и Херсонской области, а также воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления. Также взяты пробы донных отложений.

«Питьевая вода соответствует нормативным показателям. По результатам исследований негативного влияния на качество воды водоносного горизонта не отмечается»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора. Ведомство отметило, что продолжается вакцинация населения от инфекционных заболеваний.

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. По обе стороны есть погибшие и пострадавшие. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.

О реакции мирового сообщества — в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Леонид Уварчев