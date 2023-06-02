«АвтоВАЗ» перезапустит завод Nissan под брендом Lada в Петербурге

Автоконцерн «АвтоВАЗ» запустит производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Предприятие под брендом Lada откроется 14 июня, пишет 2 июня ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Максима Соколова.

«14 июня 2023 года — старт производства на заводе «Лада Санкт-Петербург». При участии партнера будет запущено производство новой модели «Лада» в Санкт-Петербурге»,— рассказал господин Соколов.

Напомним, что подведомственный Минпромторгу России ФГУП НАМИ приобрел 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала СВО, за один евро. Производственные и научно-исследовательские центры в Петербурге также перешли в собственность НАМИ. Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставку запчастей передали АвтоВАЗу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первой моделью на экс-заводе Nissan в Петербурге станет Lada X-Cross 5.

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