Белгородский губернатор Гладков назвал причиной пожара в многоэтажке проблемы с электропроводкой

Причиной пожара в многоэтажном доме в Белгороде стала проблема с электропроводкой, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он утверждает, что внешнего воздействия не было.

«Мы предложили расселиться в гостиницы города Белгорода, жильцы не согласились, вернулись в свои квартиры... Более подробно будем сегодня разбираться и начнем процессы по восстановлению дома»,— написал он в Telegram.

Возгорание произошло на крыше многоэтажки на Свято-Троицком бульваре вчера, 16 июня, поздно вечером. К тушению привлекались 78 человек и 28 единиц техники. Как сообщал господин Гладков, горел декоративный купол здания,и на квартиры огонь не распространился. Никто не пострадал.

Лаура Кеффер