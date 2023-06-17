В Белгороде потушен пожар в многоэтажке, никто не пострадал

Пожар в многоэтажном доме в Белгороде потушен. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Возгорание произошло в котельной на крыше здания.

Информация о пожаре на крыше многоэтажки на Свято-Троицком бульваре поступила в региональное управление МЧС в 23:56. Он был локализован в 00:38, полностью ликвидирован — в 1:28. К тушению привлекались 78 человек и 28 единиц техники.

Как сообщил господин Гладков, горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры. Желающим предложили временно расселиться. «Люди хотят посмотреть на состояние квартир после ликвидации пожара»,— написал губернатор в Telegram.

Глава региона отметил, что причины произошедшего устанавливаются. Пострадавшие помещения и котельную будут восстанавливать после оценки ущерба.

Леонид Уварчев