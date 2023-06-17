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Коммерсантъ FM
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В Белгороде горит крыша многоэтажки

Кровля жилого многоквартирного дома загорелась в районе Свято-Троицкого бульвара в Белгороде. По предварительным данным, пожар возник в котельной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На месте работают пожарные.

Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 23:56. «Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей 1, 2, 4, 29 и специализированной пожарно-спасательной части. Дальнейшая информация уточняется»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram. Информация о пострадавших не приводится.

Леонид Уварчев

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