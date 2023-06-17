Главные новости к утру 17 июня

Общее число отравившихся суррогатным сидром составило 106 человек, 36 погибли, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Среди пострадавших — пятеро детей, один несовершеннолетний погиб. О расследовании

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 пунктов мирного плана по конфликту на Украине. Он не включает вывод российских войск с территорий, которые Киев считает своими. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита делегации из Африки вновь заявил, что переговоры возможны только после вывода войск. Подробнее о миссии

Посол РФ в США Анатолий Антонов и американский посол в Москве Линн Трейси провели встречу в Вашингтоне. Стороны среди прочего обсудили функционирование посольств в Москве и Вашингтоне.

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов участвовал в заседании военного кабинета, заявил президент Владимир Зеленский. Российское госагентство «РИА Новости» утверждало, что глава украинской военной разведки получил тяжелое ранение при российской атаке по зданию его управления в Киеве.

Госдолг США впервые превысил $32 трлн. О потолке госдолга

Европейский центральный банк предупредил Еврокомиссию, что использование прибыли от замороженных активов РФ приведет к рискам для евро. Об этом сообщили источники Financial Times.