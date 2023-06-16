Посол Антонов встретился с послом Трейси в Вашингтоне

Посол РФ в США Анатолий Антонов и американский посол в Москве Линн Трейси провели встречу в Вашингтоне. Стороны среди прочего обсудили функционирование посольств в Москве и Вашингтоне.

В российском диппредставительстве только сообщили, что «были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня». Как говорится в сообщении американского посольства, госпожа Трейси встретилась с российским послом, будучи в командировке на Конференции глав дипломатических миссий США. «Линн Трейси обсудила за обедом с послом России в США Анатолием Антоновым ряд вопросов двустороннего характера, включая функционирование посольств в столицах наших стран»,— говорится в сообщении американского диппредставительства в Telegram.

Последний раз господин Антонов встречался с госпожой Трейси 24 января. Спустя несколько дней госпожа Трейси прибыла в Москву и стала первой женщиной-послом США в России.

Как американский посол оценивает уровень отношений между РФ и США — в ее интервью «Ъ» «"Наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить"».

Леонид Уварчев