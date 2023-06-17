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Коммерсантъ FM
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Госдолг США превысил $32 трлн

Объем государственного долга США впервые превысил $32 трлн. Это произошло на девять лет раньше, чем предполагалось в допандемических прогнозах, отмечает The New York Times.

Как пишет газета, к концу десятилетия долг может достичь $50 трлн даже с учетом недавно принятого двухпартийного соглашения по сокращению расходов. Эксперты Фонда Петерсона выразили обеспокоенность в связи с прогнозами, которые предполагают рост госдолга на $127 трлн за 30 лет, что приведет к расходам на выплату процентов к 2053 году в размере 40% от всех федеральных доходов.

Глава Минфина Джанет Йеллен ранее отмечала, что Белый дом добился сокращения дефицита бюджета на $3 трлн. Она обращала внимание, что в среднесрочной перспективе процентные ставки будут снижаться, что сделает долговое бремя более управляемым.

США в начале июня грозил дефолт из-за отказа Республиканской партии повышать потолок госдолга без сокращения расходов администрацией Джо Байдена. Стороны вышли на сделку только в конце мая. Соглашение предполагает заморозку действия потолка госдолга до 1 января 2025 года взамен на ограничение бюджетных расходов.

О политической ситуации вокруг потолка госдолга — в материале «Ъ» «Занимать больше, тратить меньше».

Леонид Уварчев

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