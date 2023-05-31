Занимать больше, тратить меньше

Конгресс США готовится утвердить законопроект, позволяющий приостановить действие потолка госдолга этой страны до 1 января 2025 года взамен на ограничение бюджетных расходов. Такое соглашение было достигнуто президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти после того, как американский Минфин предупредил об исчерпании резервов для покрытия расходов уже к 5 июня. По оценкам экспертов, потолок госдолга будет повышен без выраженных последствий для экономики США — необоронные расходы останутся на нынешнем уровне в ближайшие два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти и президент США Джо Байден

Фото: Reuters, Jacquelyn Martin / Reuters Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти и президент США Джо Байден

Фото: Reuters, Jacquelyn Martin / Reuters

Конгресс США на этой неделе рассматривает законопроект о повышении потолка госдолга (Fiscal Responsibility Act), накануне согласованный Джо Байденом и Кевином Маккарти. На среду назначено голосование в Палате представителей, в которой большинство мест занимают республиканцы, после этого одобрить документ должен Сенат (в нем большинство составляют демократы). Комитет по регламенту нижней палаты накануне одобрил вынесение законопроекта на голосование — «за» было отдано семь голосов, «против» — шесть.

Крайний срок для возобновления заимствований, по оценке Минфина США,— 5 июня.

Без повышения предела долга ведомство не сможет осуществить запланированные социальные выплаты, писала в письме к конгрессменам от 26 мая глава ведомства Джанет Йеллен. В нем же она указала на то, что неопределенность вокруг ситуации с госдолгом уже привела к повышению требуемой доходности по краткосрочным облигациям. Поясним, текущий уровень потолка госдолга в размере $31,4 трлн был превышен еще в январе, после этого Минфин страны использовал резервы и «чрезвычайные меры» (в том числе свопы) для покрытия расходов.

Согласованный законопроект предусматривает приостановку действия потолка до 1 января 2025 года — такой срок позволит отсрочить решение проблемы долговой нагрузки до президентских выборов в США и формирования нового состава Конгресса (фактически проблема лимита может возникнуть не ранее августа-сентября 2025 года). В то же время 99-страничный акт подробно расписывает лимиты по различным категориям расходов. В частности, в 2024 бюджетном году (начнется 1 октября этого года) оборонные расходы не должны превысить $886 млрд, прочие — $704 млрд. Для 2025 года эти лимиты установлены на уровне $895 млрд и $711 млрд соответственно.

За вычетом выплат ветеранам уровень необоронных расходов практически не изменится — Кевин Маккарти назвал сделку исторической, так как она предусматривает первое за десять лет (хотя и номинальное) сокращение необоронных расходов.

Расходы на ключевые программы соцстрахования — Medicaid и Medicare — остались без изменений, как и уже утвержденные меры по поддержке перехода на чистые источники энергии в рамках акта о сокращении инфляции. Новый акт содержит и оговорку о том, что Минфин не сможет занимать средства «про запас» в ожидании истечения срока приостановки действия потолка.

По оценке Совета экономических консультантов (Council of Economic Advisers, группа академических экономистов при президенте США), которую приводил Белый дом, неспособность Минфина расплачиваться по долговым обязательствам и последующий дефолт привели бы к сокращению американского ВВП на 6,1% (в случае с краткосрочным дефолтом — на 0,6%), в том числе из-за того, что правительство не смогло бы инициировать контрциклические меры поддержки. Главным же следствием такого сценария стал бы резкий рост стоимости заимствований, в том числе для частного сектора (обычно рейтинги корпоративных эмитентов снижаются вслед за страновыми).

Заключенная сделка не окажет сколь-либо значимого эффекта на макроэкономические параметры, а изменение ВВП от некоторого ограничения госрасходов не превысит 0,1%, оценили эксперты Capital Economics. Они отмечают, что необоронные расходы в ближайшие два года почти не изменятся, а оборонные увеличатся на 3% в 2024 бюджетном году. Эти лимиты ниже, чем в бюджетном плане Джо Байдена, но значительно выше изначальных требований республиканцев.

Татьяна Едовина