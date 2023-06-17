CNN: Байден готов упростить вступление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден не против отмены Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией. С соответствующим предложением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил источник. Желающим вступить в Североатлантический альянс необходимо участвовать в этой программе.

ПДЧ — программа по принятию новых членов в НАТО, запущена в апреле 1999 года. Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого не требует предоставления ПДЧ.

Отмена ПДЧ для Украины облегчила бы ее вступление в НАТО, отмечает CNN. По словам источника, это является частью предложения господина Столтенберга, которое обсуждалось во время встречи с господином Байденом в Вашингтоне на этой неделе.

Газета The New York Times ранее писала, что президент США хотел бы ограничиться «расплывчатым обещанием» Киеву по вступлению в НАТО из-за крайней обеспокоенности перспективой третьей мировой войны. Тем временем генсек НАТО 15 июня заявил, что будет послан мощный сигнал о поддержке и солидарности с Украиной, который станет четким сигналом, что будущее Украины в НАТО.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Украина ждет жестов доброй воли».

Мария Федотова