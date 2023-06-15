Глава МАГАТЭ после осмотра Запорожской АЭС назвал ситуацию на станции серьезной

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам осмотра Запорожской АЭС заявил, что ситуация на станции серьезная, но уровень воды в резервуаре для охлаждения достаточный, несмотря на разрушение плотины Каховской ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Reuters

«С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальные. С другой, были предприняты ряд мер для стабилизации ситуации»,— сказал господин Гросси по итогам визита на станцию (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, специалисты МАГАТЭ продолжат оценивать состояние станции.

При этом глава МАГАТЭ сообщил, что воды в пруду для охлаждения станции на данный момент достаточно для ее безопасной работы. По его словам, дополнительные меры не требуются.

Советник главы контролирующего станцию «Росэнергоатома» Ренат Карчаа уточнил, что расход воды из пруда небольшой из-за ограниченного режима работы станции. Кроме того, по его словам, специалисты провели дополнительную гидроизоляцию. Он не исключил, что при необходимости могут использовать переносные насосные станции или артезианские скважины.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена 6 июня. Шесть реакторов Запорожской АЭС охлаждаются водой из специального пруда-охладителя. Он заполняется водой из водохранилища Запорожской ТЭС, она расположена рядом с Запорожской АЭС. После разрушения плотины Каховской ГЭС уровень воды в Днепре и, следовательно, в водохранилище ТЭС начал снижаться. Однако специалистам удается сохранять заполненным пруд-охладитель.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина