Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС, сообщила станция в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«В настоящее время кортеж с Гросси прибыл на территорию Запорожской области, контролируемую правительством России»,— сказал собеседник агентства.

Накануне советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил ТАСС, что визит господина Гросси на подконтрольную России Запорожскую АЭС с высокой долей вероятности произойдет сегодня, 15 июня.

14 июня господин Карчаа говорил, что визит гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС отложен. Он должен был состояться вчера.

6 июня Рафаэль Гросси заявил, что возглавит ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за прорыва Каховской ГЭС. В организации обеспокоены тем, что после ЧП на ГЭС уровень воды в резервуаре, который охлаждает объекты АЭС, снижается. Плотина гидроэлектростанции была разрушена 6 июня, в результате чего оказалась затоплена часть региона. 12 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отбыл на Украину на встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.

Эрдни Кагалтынов