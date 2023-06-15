«Динамо» нашло чеха на Урале

Провалившееся в прошедшем чемпионате России «Динамо» попробует опять взобраться на высокие позиции под руководством еще недавно никому не известного чешского тренера Марцела Лички. Внимание московского гранда он заслужил успешной работой с «Оренбургом», который, поднявшись в высший дивизион из второго по статусу, занял седьмое место, опередив динамовцев и показав очень результативную игру. Уход Лички открыл дорогу к возвращению в российский футбол одному из первых топовых иностранных футболистов, появившихся в нем. Это еще один чех Иржи Ярошик, который возглавит оренбургский клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марцел Личка вывел «Оренбург» в РПЛ и с ходу занял седьмое место в высшем дивизионе, чем привлек внимание руководства «Динамо»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Марцел Личка вывел «Оренбург» в РПЛ и с ходу занял седьмое место в высшем дивизионе, чем привлек внимание руководства «Динамо»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Оренбург» официально подтвердил, что тренировавший его Марцел Личка покидает клуб. Его спортивный директор Дмитрий Андреев сказал ТАСС, что Личка «принял решение уйти». «Мы хотели его сохранить, он провел очень качественную, хорошую работу. Никаких обид на него нет, это его выбор, который надо уважать»,— добавил Дмитрий Андреев.

Куда именно уходит Марцел Личка, уже не секрет.

Множество источников — Sport24, Championat.com, Sports.ru, «РИА Новости», РБ «Спорт» — сообщили, что в ближайшее время он подпишет контракт с «Динамо». С помощью Лички оно попробует преодолеть кризис, в котором оказалось в минувшем сезоне.

Он выглядел особенно неожиданным, учитывая контраст с тем сезоном, что предшествовал только что закончившемуся. В позапрошлом чемпионате России динамовцы под началом немца Сандро Шварца совершили настоящий прорыв. Команда очутилась на третьем месте, впервые с 2008 года завоевав медали турнира. Вдобавок динамовцы сыграли в финале Кубка страны, до которого не добирались ровно десять лет. Именно после финального матча в «Лужниках», закончившегося поражением от «Спартака», Шварц объявил о расставании с ним. Считается, что его основные причины лежали вне чисто спортивной плоскости, а были связаны в первую очередь с проблемами, возникшими у многих иностранцев в РПЛ после начала специальной военной операции на Украине.

Шварца сменил серб Славиша Йоканович — тренер с насыщенной и неоднозначной биографией (наибольших успехов он добился в следующем по статусу за премьер-лигой английском дивизионе, а на элитном уровне успехов фактически не было). Итоги эксперимента оказались катастрофическими. В чемпионате динамовцы рухнули на девятое место, а Йокановича уволили за три тура до его завершения.

Между тем ставка на 45-летнего Марцела Личку также выглядит рискованной — как раз потому, что его тренерская биография насыщенностью не отличается. До появления в 2020 году в выступавшем в тот момент во втором по статусу отечественном дивизионе «Оренбурге» Личка всего несколько лет трудился в не слишком заметных чемпионатах Чехии, Польши и Белоруссии. Правда, его российские достижения смотрятся эффектно.

Личка быстро вывел «Оренбург» в элиту, а в ней с ходу вскочил на рекордное для клуба седьмое место.

При этом оренбуржцы показывали обычно несвойственный скромным по возможностям командам результативный футбол. По количеству забитых в первенстве голов — 58 — их превзошли только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», а, например, серебряный призер ЦСКА остался позади.

Еще «Оренбург» провел ряд удачных матчей против грандов. А для динамовского менеджмента важнейшим был, надо полагать, наиболее свежий из них. Две недели назад в заключительном туре чемпионата «Оренбург» на своем поле разбил «Динамо» — 3:0 — и благодаря этой победе опередил его в таблице.

Переход Марцела Лички из клуба без амбиций в клуб с огромными амбициями открыл, так вышло, дорогу к возвращению в российский футбол одному из практически знаковых для него персонажей. Дмитрий Андреев подтвердил Sport24, что освободившийся пост в «Оренбурге» достанетcя соотечественнику и ровеснику Лички Иржи Ярошику. Он подпишет с клубом контракт сроком минимум на два года.

Ярошик в свое время был в числе первых потенциально топовых зарубежных игроков, очутившихся в чемпионате России. В 2003 году ЦСКА приобрел центрального полузащитника из «Спарты» за рекордную в тот момент для российского футбола сумму $3,5 млн. Ярошик быстро превратился в стрежневого игрока армейцев и даже привлек внимание «Челси». Лондонцы осуществили его трансфер из ЦСКА в 2005 году, и с ними чех тут же выиграл золото чемпионата, первое после покупки клуба Романом Абрамовичем. Правда, продолжение карьеры Ярошика было не таким ярким. «Челси» вскоре с ним распрощался, а гранды хавбеком больше не интересовались. В том, что в 2008 году он на некоторое время попал в самарские «Крылья Советов», не было ничего странного.

Тренерский бэкграунд Иржи Ярошика пока небогат и в этом смысле похож на бэкграунд Марцела Лички. С 2017 года он трудился в чемпионате Чехии с разными клубами и неординарных взлетов с ними не совершал. Последний — «Теплице», уволивший Ярошика в марте,— не проникал с ним хотя бы в десятку сильнейших в первенстве.

Алексей Доспехов