Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отложен

Прибытие делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) отложено, заявил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Визит изначально планировался сегодня, 14 июня.
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«Причины переноса (визита.— "Ъ") неизвестны, они не озвучиваются. Но нельзя исключать, что речь идет об очередной деструкции с украинской стороны»,— утверждает господин Карчаа (цитата по «Интерфаксу»). Он сказал ТАСС, что визит отложен на сутки.
В МАГАТЭ обеспокоены тем, что уровень воды в резервуаре, который охлаждает объекты АЭС, снижается после ЧП на Каховской ГЭС. Она была разрушена 6 июня, в результате чего оказалась затоплена часть региона. 12 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отбыл на Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Господин Гросси планировал представить программу помощи в ликвидации последствий затопления.