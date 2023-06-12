Глава МАГАТЭ отправился на Украину для встречи с Зеленским

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отбыл на Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом господин Гросси сообщил в Twitter. Он также посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

«Представлю программу помощи в ликвидации последствий катастрофического затопления после ЧП в Новой Каховке»,— заявил глава МАГАТЭ. Он также оценит ситуацию на АЭС, где проведет ротацию миссии агентства по поддержке и содействию.

Визит Рафаэля Гросси анонсировался неделю назад, вчера, 11 июня, его поездка была подтверждена МАГАТЭ.

В международном агентстве встревожены тем, что уровень воды в резервуаре, который охлаждает объекты АЭС, снижается после ЧП на Каховской ГЭС. Вчера он оценивался в 11,27 м по сравнению с почти 17 м до прорыва плотины ГЭС.

В результате разрушения Каховской ГЭС, которое произошло 6 июня, оказалась затоплена часть региона.

Мария Федотова