Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректор МАГАТЭ отправится на Запорожскую АЭС на фоне прорыва Каховской ГЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси возглавит ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе из-за прорыва Каховской ГЭС. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Разрушение Каховской ГЭС. Главное

Читать далее

«Из-за вызывающих беспокойство событий после разрушения Каховской ГЭС, я буду возглавлять следующую ротацию миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи на ЗАЭС на следующей неделе с усиленной командой»,— написал он. Господин Гросси отметил, что ситуация на ЗАЭС — «крайне важный момент в сфере ядерной безопасности».

Часть Каховской ГЭС обрушилась рано утром сегодня, 6 июня. Новая Каховка, Алешки затоплены, Херсон — частично. Местных жителей эвакуируют власти с обеих сторон. В Днепр попало 150 тонн машинного масла. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. По одной из версий, плотина также могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра. Ожидается, что падение будет до 7 метров.

Сегодня днем Рафаэль Гросси говорил, что прорыв Каховской ГЭС в Херсонской области напрямую не угрожает работе ЗАЭС. Однако он отметил, что уровень воды в системах охлаждения ЗАЭС серьезно снизился. Падение же уровня воды в резервуаре, используемом для охлаждения АЭС, ниже отметки 12,7 метра может прервать ее закачку.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...