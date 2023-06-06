Гендиректор МАГАТЭ отправится на Запорожскую АЭС на фоне прорыва Каховской ГЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси возглавит ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе из-за прорыва Каховской ГЭС. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Из-за вызывающих беспокойство событий после разрушения Каховской ГЭС, я буду возглавлять следующую ротацию миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи на ЗАЭС на следующей неделе с усиленной командой»,— написал он. Господин Гросси отметил, что ситуация на ЗАЭС — «крайне важный момент в сфере ядерной безопасности».

Часть Каховской ГЭС обрушилась рано утром сегодня, 6 июня. Новая Каховка, Алешки затоплены, Херсон — частично. Местных жителей эвакуируют власти с обеих сторон. В Днепр попало 150 тонн машинного масла. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. По одной из версий, плотина также могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра. Ожидается, что падение будет до 7 метров.

Сегодня днем Рафаэль Гросси говорил, что прорыв Каховской ГЭС в Херсонской области напрямую не угрожает работе ЗАЭС. Однако он отметил, что уровень воды в системах охлаждения ЗАЭС серьезно снизился. Падение же уровня воды в резервуаре, используемом для охлаждения АЭС, ниже отметки 12,7 метра может прервать ее закачку.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко