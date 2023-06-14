Главные новости за 14 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Хостинском районе Сочи из-за выпадения осадков река Мацеста вышла из берегов. Река начала подтапливать придомовые территории по улице Измайловской, переулкам Мостовому и Лечебному, а также СНТ Мацеста.

Из-за наводнения в городе закрыли все пляжи. В результате выхода реки Мацеста из берегов также оказались повреждены сети газопровода. На границе Сочи и Абхазии приостановили движение поездов из-за погодных условий.

Кроме того, в Отрадненском районе из-за сильных дождей вышла из берегов река Кува, в результате чего подтопило придомовые территории и дорогу.

В Анапе в строительство двух люксовых гостиниц и винодельни вложат 31 млрд рублей.

В строительство двух новых промышленных парков в Краснодаре инвестируют 11 млрд руб. Один из них появится в Анапе, второй – в Краснодаре.

На побережье Крыма в Судаке построят новый жилой квартал за 21 млрд руб. Территория квартала займет 300 тыс. кв. м.

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Вячеслав Литвинов перешел в «Сочи», но у «быков» есть возможность обратного выкупа игрока.

С 1 июля транспортная группа Fesco запустит морскую транспортную линию, связывающие порты Новороссийска и индийских Нава-Шева и Мундра.

В Краснодаре отложили строительство пляжного комплекса в станице Старокорсунской из-за нарушений, найденных в договоре с инвестором.

В Краснодаре около заброшенной продуктовой базы полицейские изъяли поддоны с «Мистером Сидром», от отравления которым в России скончались уже 36 человек.

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