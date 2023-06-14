Морскую линию между Новороссийском и портами Индии запустят с 1 июля

С 1 июля транспортная группа Fesco запустит морскую транспортную линию, связывающие порты Новороссийска и индийских Нава-Шева и Мундра. Об этом сообщает InfraNews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании Fesco Фото: пресс-служба компании Fesco

Транзитное время в пути составит 18 дней. Предположительно, линия будет работать с периодичностью один раз в месяц. Для сообщения используют контейнеровоз «Аскольд» вместимостью 700 700 TEU.

«Если в 2022 году объем рынка составил 76 тыс. TEU, то в 2023 году мы прогнозируем рост объемов до 89 тыс. TEU. В структуре импорта таких грузов в Россию преобладают: керамические изделия, злаки; в структуре экспорта в Индию: стройматериалы, продукты неорганической химии, бумага»,— отметил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

В мае компания запустила морскую линию из Санкт-Петербурга в порты Индии. Грузы доставляет контейнеровоз «Капитан Щетинина» вместимостью 2,5 тыс. TEU.

Анастасия Донскова

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