В крымском Судаке построят новый городской район за 21 млрд рублей

На побережье Крыма в Судаке построят новый жилой квартал за 21 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Соглашение о строительстве «Нового Судака» было подписано в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между крымскими властями и компанией «Специализированный застройщик “Судакский”».

Территория квартала займет 300 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено строительство жилой, коммерческой недвижимости и социальных объектов. Предполагаемый срок реализации — 11 лет. «Новый Судак» будет представлять из себя современное жилое пространство, выполненное в характерном архитектурном стиле.

«Это будет выражаться в перекликании нашей архитектуры, "одежде" наших зданий с Генуэзской крепостью, в применении в фасадных решениях штукатурки песочного цвета, а также арочных первых этажей»,— отметил инвестор.

В рамках благоустройства квартала будет создана променадная аллея с собственным дождевым садом, ярмаркой ремесленников и инсталляциями городских достопримечательностей.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram