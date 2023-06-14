Порядка 11 млрд рублей инвестируют в строительство двух промпарков на Кубани

Два промышленных парка в рамках соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), построят в Краснодарском крае. Инвестиции в их строительство составят 11 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, в рамках одного из соглашений планируют построить промышленный парк «Воскресенский» в Анапе. Инвестором выступает ГК «Фитофарм». Стоимость проекта оценивается в 1,7 млрд руб. На нем разместятся предприятия фармацевтических препаратов и косметических средств, тканей и швейных изделий. Площадь промышленного парка — 20 га.

Второй промышленный парк появится в Краснодаре, в районе Восточной промышленной зоны. В новом формате строительством займется «Лайт индустриал». В парке площадью 450 кв. м разместятся складские помещения, производства и шоурумы. Проект планируют реализовать до 2030 года. Главный инвестор — ООО «Холдинг Строительный Альянс» — вложит в парк около 9 млрд руб.

«В проработке еще более 20 площадок по всему краю. Чтобы форсировать развитие промышленности, мы кратно увеличили господдержку по этому направлению: от налоговых льгот и преференций до льготных займов, ставки по которым стартуют от 0,1% годовых»,— подчеркнул вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram