Строительство городского пляжа под Краснодаром отложено

Строительство городского пляжа в станице Старокорсунской отложено. Специалисты управления муниципального контроля администрации Краснодара обнаружили нарушения положений заключенного договора с ООО «Курортный центр Кукуруза». Об этом сообщает издание «Кубань Информ».

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По данным властей, Кубанское бассейновое водное управление отказало компании-инвестору в заключении договора водопользования акваторией Краснодарского водохранилища,которое примыкает к земельному участку, на котором планировалосьсоздание пляжного комплекса.

В адрес инвестора направили предписание об устранении всех нарушений. Ранее инвестор перенес срок сдачи пляжа в Старокорсунской на 2024 год. Первый этап проекта оценивался администрацией Краснодара в 100 млн руб. Согласно проекту, площадь комплекса составляет 2,9 га.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Курортный центр Кукуруза» зарегистрировано в 2021 году в Краснодаре. Генеральным директором и бенефициаром является Наталья Разгулова. Данные о финансовых показателях отсутствуют.

Олег Исаев

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