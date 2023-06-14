В Сочи временно закрыли пляжи и запретили купаться в море

В Сочи после ночной непогоды и из-за прогнозов по ливню и граду временно закрыли пляжные территории. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих, сообщил в Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

«Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры. Держу ситуацию на личном контроле»,— отметил мэр Сочи.

Он также попросил работодателей города с пониманием отнестись к опозданию своих сотрудников, проживающих на Мацесте, где ночью произошли подтопления и утром образовались пробки. Алексей Копайгородский также поручил для выпускников, сдающих экзамены, организовать доставку в школу в районе «Светланы».

Около 4:00 14 июня в Хостинском районе Сочи из берегов начала выходить река Мацеста. Подтопленными оказались несколько придомовых территорий и автодороги. Также был поврежден газопровод. В ликвидации последствий непогоды задействованы 184 человека и 42 единицы техники.

Татьяна Ручкина

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