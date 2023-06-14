В Сочи из-за ливня река Мацеста вышла из берегов, подтопило придомовые территории

В Хостинском районе Сочи из-за выпадения осадков река Мацеста вышла из берегов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о подъеме воды в Мацесте поступило около 4 часов. Река начала подтапливать придомовые территории по улице Измайловская, переулкам Мостовой и Лечебный, а также СНТ Мацеста.

В итоге подтопленными оказались четыре придомовые территории и офисное здание. В дома вода не заходила. Сейчас осадки прекратились. В ликвидации подтоплений участвуют 55 человек и 17 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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