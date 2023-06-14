На границе Сочи и Абхазии приостановили движение поездов из-за погодных условий

Утром движение поездов на перегоне Гагры — Цандрипш Абхазской железной дороги было закрыто из-за неблагоприятных погодных условий. Несколько поездов из Сочи отменены, сообщает пресс-служба СКЖД.

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Движение поездов закрыли в 7 часов. Из-за этого произошел сбой в их графике. По данным СКЖД на 12 часов, пассажирские поезда №479 Санкт-Петербург — Сухуми и №305 Москва — Сухуми задержаны уже на 4 часа 10 минут.

Туристический поезд «Сочи» № 927 Сочи — Гагра был остановлен на станции Веселое, время задержки составляет 2 часа 40 минут. На 14 июня полностью отменены поезда «Ласточка» №№921-924, следующие из Сочи в Гагру, из Гагры в аэропорт Сочи и в обратном направлении. Возврат и переоформление билетов производятся без удержания сборов.

В РУП «Абхазская железная дорога» отметили, что организуют трансфер для пассажиров поездов, которые не совершили поездку из-за разгула стихии в Гагрском районе.

Ночью 14 июня в Сочи из-за выпадения большого количества осадков из берегов вышла река Мацеста. На курорте подтопило придомовые дома и дороги, повредился газопровод. Власти города закрыли пляжи и запретили купаться в море. В Сочинском нацпарке закрыли для посещения туристов четыре объекта.

Татьяна Ручкина

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