В Анапе в строительство двух люксовых гостиниц и винодельни вложат 31 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство двух гостиничных комплексов и винодельни в Анапе составит 31 млрд руб. Соответствующие соглашения подписаны мэром города-курорта Анапы Василием Швецом и вице-губернатором Александром Руппелем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, в рамках одного из соглашений в селе Варваровка будет построена винодельня полного цикла с закладкой собственных виноградников на площади 300 га и организацией переработки винограда. Полная планируемая мощность винодельни — 500 тыс. бутылок в год. Помимо этого, на территории разместятся рестораны, спа-комплексы, арт-объекты, зоны обучения виноделов и сомелье. Проект рассчитан к 2028 году. В него инвестируют более 1 млрд руб.

Также в рамках соглашения будет создан гостиничный комплекс с яхт-клубом «Большой Утриш». Проект предполагает строительство двух отелей 4 и 5 звезд с общим номерным фондом 1650 номеров, а также реконструкцию существующей марины для яхт. Гостиничным оператором станет собственная управляющая компания LeePrime Group.

Главный инвестор — АО «Анапа Инвест» — вложит в строительство более 19 млрд руб. Завершить строительство планируют в 2027 году.

В рамках третьего подписанного протокола начнется строительство гостиничного комплекса категории 4 звезды. Инвестор — ООО «АнапаСтройПроект» — планирует инвестировать в проект более 11,3 млрд руб. В комплексе будет 992 номера, бизнес-зал, ресторан, СПА, сауна, бассейн, спортивно-оздоровительный центр, охраняемая автостоянка, игровой и конференц-залы, развлекательные учреждения.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram