В Сочи стихия повредила газопровод

В Сочи в результате выхода реки Мацеста из берегов повреждены сети газопровода. На местах работают аварийные бригады, сообщает пресс-служба мэрии.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского для ликвидации последствий подтоплений организовали выездной оперативный штаб, сформировали мониторинговые группы и начали подворовые обходы. Всеми службами реагирования проводится ликвидация последствий ЧС. Специалисты расчищают автодороги и пешеходные маршруты. Из-за подтоплений дорог несколько городских маршрутов временно изменили схему движения.

Ночью 14 июня в Хостинском районе Сочи за час выпало не менее 15 мм осадков. Из-за этого на реке Мацеста поднялся уровень воды. Были включены сиренно-речевые установки для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов. Вода подтопила несколько придомовых территорий.

До конца дня 14 июня в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение из-за прогноза по ливням с грозами и градом. На реках снова ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков. Жителям города и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды.

Татьяна Ручкина

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