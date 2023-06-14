В Краснодаре изъяли партию смертельно опасного «Мистера Сидра», найденную на заброшенной базе

В Краснодаре около заброшенной продуктовой базы полицейские изъяли поддоны с «Мистером Сидром», от отравления которым в России скончались уже 36 человек. Об этом сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) города со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по ЮФО.

Сообщается, что поддоны с опасной продукцией были изъяты еще 10 июня. Их направят для проведения экспертизы и установления собственника.

Накануне в Сети появилась информация, что 10 июня партию «Мистера Сидра» нашел один из жителей Краснодара. По его словам, рядом с поддонами лежали бумаги. В них указывалось, что внутри коробок находится напиток, производителем которого является ООО «Анди» из Самарской области.

Мужчина сообщил о находке в полицию. По его словам, с каждым днем бутылок в поддонах становилось меньше, но на сообщение якобы никто не отреагировал. В Управлении на транспорте МВД России по ЮФО опровергли эту информацию.

«Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Указанная продукция была изъята в день обращения гражданина, а именно 10 июня текущего года»,— отметили в ведомстве.

По данным региональных Минздравов, на 13 июня в России суррогатным сидром в России отравились 108 человек. Из них 36 скончались, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. При расследовании установили, что ядовитый напиток изготовили из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.

Татьяна Ручкина

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