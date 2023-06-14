В Лабинском и Отрадненском районах поднялся уровень воды в реках

В Отрадненском районе из-за сильных дождей вышла из берегов река Кува, в результате чего подтопило придомовые территории и дорогу, сообщает оперштаб Кубани. В Лабинском районе подъем воды и подтопления произошли в трех станицах и одном хуторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Отрадненском районе в хуторе Ильич оказались подтоплены четыре придомовые территории, в дома вода не заходила. Она также перелилась через автодорогу «Ильич — Передовая». В этой станице ливневыми стоками подтопило 67 придомовых территорий, в станице Удобная — 36, в дома вода не заходила. На месте работают комиссии по обследованию.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Лабинского района Владимир Забураев, вечером 13 июня после выпадения большого количества осадков произошел подъем уровней рек в станицах Владимирской, Упорной и Чернореченской, а также в хуторе Сладком.

Во Владимирской река Неволька поднялась выше неблагоприятной отметки на 16 см. Сейчас уровень воды в норме, подтоплений нет, но идет подъем реки Кукса в хуторе Привольном. В станице Упорной река Окард превысила безопасную отметку на 24 см, река Щучка пролилась через дорогу в районе лагеря «Мечта», однако он и рядом стоящие жилые дома не подтоплены.

Еще в двух хуторах подтопило шесть придомовых территорий. В станице Чернореченской вода идет из полей по ручью Водяной, в станице Каладжинской дождевой поток с горы сошел через один огород в реку. В хуторе Первая Синюха молния ударила в подстанцию, из-за чего часть улицы Мира временно оставалась без света.

За ночь из берегов вышла река Мацеста в Хостинском районе Сочи. Вечером 13 июня в Армавире за час выпала полумесячная норма осадков и подтопило тоннели.

Татьяна Ручкина

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