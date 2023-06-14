Ямальский СПГ доплывет до Индии

«Ямал СПГ» НОВАТЭКа в ближайшее время восстановит поставки СПГ индийской Gail в рамках долгосрочного контракта на 2,9 млн тонн в год. Эти поставки прервались летом 2022 года, после того как Германия взяла под свой контроль бизнес «Газпрома» в стране. Россия тогда дала временное разрешение НОВАТЭКу, чтобы не прерывать поставки в Индию. Однако бывший Gazprom Germania (ныне SEFE), вместо того чтобы поставлять грузы Gail, перепродавал их дороже на спотовом рынке. В итоге НОВАТЭК прекратил отгрузки, а Gail и SEFE начали досудебное разбирательство. Теперь, по данным «Ъ», вопрос улажен. По мнению аналитиков, падение спотовых цен на СПГ сделало схему с перепродажей непривлекательной для SEFE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» возобновит поставки газа по контракту с бывшей структурой «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T Singapore) в адрес индийской Gail, сообщили «Ъ» источники в правительстве РФ, знакомые с ситуацией. Отгрузки должны возобновиться в прежних контрактных объемах в ближайшее время, говорит один из собеседников «Ъ».

Речь идет о долгосрочном контракте на поставку до 2,9 млн тонн СПГ до 2041 года.

Контроль над этими объемами, ранее реализуемыми через трейдинговое подразделение «Газпрома», был утрачен после того, как российская монополия в марте 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Эти активы затем были фактически национализированы властями Германии, а Gazprom Germania была переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). В ответ правительство РФ ввело санкции в отношении GM&T и SEFE, после чего НОВАТЭК не мог больше продавать ямальский СПГ «Газпрому», а сам «Газпром» прекратил поставки Gail.

Однако, чтобы не прерывать поставки газа в дружественную Индию на фоне резкого роста цен на СПГ, в мае 2022 года правительство РФ выдало «Ямал СПГ» временное разрешение на взаимодействие с SEFE (на 90 дней). Но, как сообщал Bloomberg, SEFE вместо отгрузок в Индию направляла грузы на спотовый рынок, где на тот момент цены были в разы выше, чем по долгосрочному контракту с Gail. SEFE, по данным Bloomberg, платила Gail штраф за отказ от запланированных поставок — 20% от их стоимости — и все равно получала высокую маржу за счет продаж на споте.

В то же время Gail, остро нуждавшаяся в СПГ, была вынуждена платить рекордные суммы, чтобы компенсировать отсутствие поставок с «Ямал СПГ». Индийская компания начала процедуру досудебного разбирательства с SEFE и требовала возобновления поставок. По итогу переговоров в марте текущего года SEFE возобновила отгрузки Gail. В марте—апреле индийская компания получала по две партии СПГ, в мае—июне — по четыре.

В результате правительство РФ 13 июня выпустило распоряжение, разрешающее «Ямал СПГ» поставлять газ SEFE до конца 2024 года.

«Разрешить совершение действий, в отношении которых... установлен запрет и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом "Ямал СПГ" и Yamal Trade Pte Ltd... (Сингапур) сжиженного природного газа в пользу SEFE Marketing & Trading Singapore PTE Ltd»,— говорится в распоряжении.

В НОВАТЭКе, Gail, SEFE оперативных комментариев не предоставили.

Вероятно, решение правительства РФ позволит «Ямал СПГ» увеличить отгрузки, в том числе поставить Gail объемы, недопоставленные в 2022 году, полагает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его оценке, SEFE в апреле поставила в Индию СПГ по $530 за тонну, что существенно дешевле других трейдеров: импорт из США обходился индийским потребителям в $658 за тонну, из Катара — в $742 за тонну. «Эти цены были также ниже апрельских цен на споте в Европе и Восточной Азии. Думаю, что основная причина возврата SEFE к контракту с Gail в текущем избытке предложения СПГ на мировом рынке»,— говорит он.

Если исходить из тех контрактов, что были ранее, то GM&T (теперь SEFE) получала минимальную маржу от перепродажи объемов «Ямал СПГ» в Индию, говорит независимый эксперт Александр Собко: в обоих случаях контракты (между «Ямал СПГ» и GM&T и между GM&T и Gail) были с нефтяной ценовой привязкой с небольшой разницей между ними. Контракт GM&T с Gail подразумевал привязку в 13,7% к цене нефти и небольшую фиксированную часть, соответствующую расходам на доставку. Это означает, что при среднесрочной цене нефти, скажем, в $75 за баррель SEFE будет получать от Gail почти $11 за MBTU. «Это заметно больше, чем текущие спотовые цены на СПГ. И здесь мы даже не учитываем те штрафные санкции, которые SEFE платила Gail за недопоставку»,— отмечает он.

Соответственно, при текущих спотовых ценах на СПГ возвращение к поставкам по долгосрочным контрактам оказывается выгодным и для «Ямал СПГ».

«Так или иначе, видимо, все участники этих контрактов на фоне падения спотовых цен на СПГ предпочли вернуться к долгосрочным отношениям с более предсказуемыми доходами и минимальным рисками»,— заключает Александр Собко.

Татьяна Дятел, Санкт-Петербург