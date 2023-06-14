Руководители доруководились

Исследовательская компания Gallup опубликовала ежегодный доклад State of the Global Workplace, посвященный трендам и настроениям на мировом рынке труда. По мере постепенного восстановления экономики и увеличения числа рабочих мест уровень вовлеченности и заинтересованности работников вернулся к допандемийным показателям. Одновременно исследователи фиксируют высокий уровень потери мотивации и вовлеченности сотрудников в рабочий процесс из-за плохого менеджмента и отсутствия перспектив роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ежегодное глобальное исследование Gallup «State of the Global Workplace» посвящено изучению настроений среди сотрудников по всему миру, уровню их вовлеченности в рабочий процесс или, напротив, потере мотивации, уровню стресса на рабочих местах и выяснению причин происходящего.

Для нынешнего доклада были опрошены в общей сложности 122,4 тыс. человек по всему миру. Всего же с 2009 года, когда Gallup начала публиковать такое исследование, были опрошены 2,2 млн человек.

Мировая доля сотрудников, испытывающих достаточный уровень мотивации и вовлеченности в рабочий процесс по итогам прошлого года составила 23%, не только восстановившись после снижения до 20% в ходе пандемии, но и превзойдя допандемийный уровень (22%). Исследователи отмечают, что основным драйвером роста стала позитивная динамика в Южной Азии (+ 7%), в том числе в Индии. По уровню вовлеченности работников Южная Азия занимает первое место в мире с 33%. На втором месте — Северная и Южная Америка (31%), на третьем — регион «постсоветская Евразия» (27%) — Россия и другие бывшие советские республики, кроме стран Балтии.

Несмотря на рост уровня вовлеченности и мотивации, первое место с большим отрывом (59%) занимают сотрудники с низким уровнем вовлеченности в рабочий процесс по причине выгорания, стресса или незаинтересованности. «Такие сотрудники могут физически или удаленно присутствовать на рабочем месте, но они не знают, что они делают или почему это имеет значение. У них также нет поддерживающих связей со своими коллегами, начальниками или организацией»,— так поясняет Gallup феномен quiet quitting («тихое увольнение»). Нередко такие сотрудники настолько немотивированы своей текущей работой, что уже начинают искать для себя новое место, но пока не решаются или не могут сменить его. Все это негативно отражается на продуктивности труда и экономической эффективности работы предприятия. Вместе с третьей группой сотрудников, которые активно выражают свое недовольство (18%), это ведет к огромным потерям для экономики в целом.

По подсчетам Gallup, низкий уровень вовлеченности сотрудников в рабочий процесс обходится мировой экономике ежегодно в $8,8 трлн, что составляет около 9% глобального ВВП.

Gallup разделила причины низкой вовлеченности на три группы. Наиболее распространенным фактором (41% ответов) стала «культура поведения и менеджмента». Среди ответов, включенных в эту группу, вошли такие: «Я бы хотел, чтобы руководители были ближе к сотрудникам и вели себя более открыто», «Необходимо давать людям больше автономии в действиях, поощряя их креативность», «Я бы хотел узнавать больше нового в рабочем процессе, но моя работа являются монотонной», «Я бы хотел большего уважения к себе», «Необходимо ставить более четкие и понятные цели в работе».

На втором месте (28%) идут причины, связанные с низкой оплатой труда, компенсациями, льготами, питанием и т. п. На третьем месте причины психофизического состояния (16%) — чрезмерные или слишком частые сверхурочные нагрузки, желание больше работать из дома, недовольство слишком коротким обеденным перерывом, отсутствие медицинской помощи на рабочем месте и т. д. «Плохой менеджмент ведет не только к потере клиентов и прибылей, но и к плохому уровню жизни,— отмечается в докладе Gallup.— Если человек не испытывает интереса к работе, он скорее всего будет испытывать меньший интерес и к повседневной жизни».

Исследователи Gallup также отмечают, что по итогам 2022 года во всем мире сохранился рекордно высокий уровень стресса на работе — 44%. Еще в 2019-м он составлял 38%, однако во время пандемии начал расти и достиг текущего уровня в 2021 году. «На уровень стресса на рабочем месте влияют многие факторы, но Gallup обнаружил, что руководители оказывают наибольшее влияние на уровень стресса, который испытывают их сотрудники, и это, в свою очередь, влияет на уровень стресса в повседневной жизни»,— говорится в докладе.

Одним из последствий такой ситуации является довольно большая доля сотрудников, которые находятся в поисках лучшей работы — 51%. Более высокая оплата является наиболее частым ответом таких сотрудников, однако в тройке лидеров есть и такие причины, как желание улучшить психофизическое состояние, найти новые перспективы для профессионального роста и личностного развития. «Что могут сделать руководители прямо сейчас, чтобы спасти мир? Gallup нашел один очевидный ответ: измените свое руководство людьми»,— прокомментировал результаты исследования генеральный директор Gallup Джон Клифтон.

Евгений Хвостик