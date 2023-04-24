Структура Минцифры выделит частоты для управления беспилотниками

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минцифры решила распределить частоты диапазона 5030–5091 МГц для управления беспилотными летательными аппаратами. В Минцифры также анонсировали создание рабочей группы, которая обсудит выделение других диапазонов.

Как ранее сообщало ведомство, интересы разработчиков беспилотников будет представлять Минпромторг. Росавиация будет отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот. Другие представители ГКРЧ отвечают за выделение частот для БПЛА.

Гражданские беспилотники в основном управляются и передают видеоданные на частоте 2,4 ГГц, на которой также работают сети Wi-Fi.

31 декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации. Среди пунктов поручения: выделение частот в целях создания единой инфраструктуры для управления беспилотниками и контроля за их эксплуатацией.

Лусине Баласян