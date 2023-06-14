Минобороны заявило об уничтожении позиций ВСУ, обстреливающих Белгородскую область

Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) уничтожают позиции украинской артиллерии, обстреливающей Белгородскую область, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство показало видео работы гаубиц «Мста-Б» и Д-30, наносящих удары по позициям ВСУ.

В пресс-релизе ведомства говорится, что артиллеристы ЗВО выявляют позиции ВСУ и «точечными ударами уничтожают артиллерийские орудия, минометы, скопления живой силы противника».

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Были ранены 13 человек, погиб мужчина, еще одна пожилая женщина умерла во время эвакуации. Жителей девяти населенных пунктов Грайворонского округа вывезли подальше от границы. Вчера, 13 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что охранять Белгородскую область будут чеченские бойцы. Президент Владимир Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине в случае продолжения обстрелов территорий РФ.