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Коммерсантъ FM
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На востоке Крыма повреждена железная дорога, движение поездов остановлено

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе Крыма повреждено железнодорожное полотно. Причину повреждения он не назвал, но призвал соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщил господин Аксенов в своем Telegram-канале, в связи с происшествием на этой линии приостановлено движение поездов. По словам главы региона, на устранение «проблемы» уйдет от трех до четырех часов, пострадавших в результате инцидента нет.

Telegram-канал «112» сообщает, что из-за взрыва на железнодорожных путях в Кировском районе двое рабочих получили ранения от осколков, но от госпитализации отказались. Кроме того, утверждается, что поврежден товарный локомотив.

18 мая из-за подрыва железнодорожного полотна в районе села Чистенькое близ Симферополя с рельсов сошли вагоны с зерном. 7 июня Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы симферопольца, который, по версии следствия, намеревался подорвать железнодорожные пути в Джанкойском районе полуострова.

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