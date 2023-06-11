МЧС сообщило о спасении 1736 человек после прорыва плотины Каховской ГЭС

МЧС России сообщило, что с 6 июня, когда прорвало плотину Каховской ГЭС, спасло в затопленных районах Херсонской области 1736 человек, включая 165 детей. Всего российская сторона эвакуировала 6026 человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильного гражданина, указали в МЧС.

В Telegram-канале МЧС сообщается, что в зону подтопления доставили около 75 т продуктов и 30 т воды. Для ликвидации последствий привлекли 795 человек и 344 единицы техники.

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС затопило населенные пункты по обе стороны Днепра. Левый берег контролируется российскими силами, правый — украинскими. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об эвакуации почти 7 тыс. человек, 77 человек госпитализированы. Украинские власти эвакуировали около 2,7 тыс. человек.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».