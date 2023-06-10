Число жертв суррогатного сидра в Нижегородской области выросло до трех

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Нижегородской области выросло до трех человек. Об этом сообщил вице-губернатор, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В реанимации умер находившийся там несколько дней один из отравившихся суррогатным алкоголем. «Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека»,— написал господин Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Сейчас в больнице остается один пострадавший, его состояние крайне тяжелое, сообщил глава регионального минздрава.

С 5 июня сначала в Приволжском федеральном округе, а затем и по всей стране произошли массовые отравления после употребления «Мистера Сидра».

Теперь его жертвами числятся 32 человека. Пострадали от суррогатного сидра около 100 человек.

О последствиях ЧП читайте в публикации «Ъ FM» «"Люди боятся покупать сидр"».

Мария Федотова