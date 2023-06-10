Глава Минздрава назвал алкоголизацию населения требующей решения проблемой

Спиртное является угрозой жизни и здоровью граждан, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Так он прокомментировал ситуацию с массовым отравлением суррогатным сидром в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Алкоголизация населения — это проблема, которую нужно решать. И каждый ее должен осознавать, в том числе для своих детей, подростков, чтобы не вовлечены были»,— считает господин Мурашко (цитата по ТАСС).

Министр уточнил, что также надо выполнять требования по реализации алкоголя. «Это, конечно, исключительно в поле уголовного права. Я думаю, что компетентные органы разберутся с этой ситуацией»,— добавил Михаил Мурашко.

Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди», фиксируются с 5 июня. Напиток был изъят в 11 регионах России. По данным Минздрава на 8 июня, в результате отравления сидром погиб 31 человек, 101 пострадал. В напитке обнаружили примеси этилбутирата и метанола. Владельца компании-производителя Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали, он вину не признал.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Ядреная кража».

Лаура Кеффер