Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замминистра обороны Украины заявил о планах получить алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит «алгоритм вступления» в альянс. По его словам, к этому времени все страны НАТО придут к порядку членства Украины.

«Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате»,— сказал Владимир Гаврилов, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны Украины. Он добавил, что после окончания боевых действий, «в течение года-двух» Украина станет членом НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг неоднократно пояснял, что в случае одобрения заявки НАТО придется обратиться к пятой статье своего устава: нападение на страну—члена НАТО требует ответа со стороны всех членов альянса.

Между тем Владимир Зеленский в мае признал, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания военного конфликта с Россией. Однако, по его словам, стране нужны гарантии вступления в альянс после окончания боевых действий. Позднее украинский президент заявил о все более отдаленных надеждах страны на положительное решение по ее членству в НАТО.

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...