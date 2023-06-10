Замминистра обороны Украины заявил о планах получить алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит «алгоритм вступления» в альянс. По его словам, к этому времени все страны НАТО придут к порядку членства Украины.

«Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате»,— сказал Владимир Гаврилов, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны Украины. Он добавил, что после окончания боевых действий, «в течение года-двух» Украина станет членом НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг неоднократно пояснял, что в случае одобрения заявки НАТО придется обратиться к пятой статье своего устава: нападение на страну—члена НАТО требует ответа со стороны всех членов альянса.

Между тем Владимир Зеленский в мае признал, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания военного конфликта с Россией. Однако, по его словам, стране нужны гарантии вступления в альянс после окончания боевых действий. Позднее украинский президент заявил о все более отдаленных надеждах страны на положительное решение по ее членству в НАТО.

Лусине Баласян