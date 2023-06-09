Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин. Комиссия создана по поручению президента Владимира Путина.

В состав комиссии включены глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов, первый замглавы Минфина Леонид Горнин, первый замглавы МВД Александр Горовой, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, а также представители Минобороны, ФСБ, Минпромторга, Минэнерго, Минздрава и ряда других ведомств. Документ пока не опубликован.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Стороны обвиняют друг друга в подрыве объекта. Проводится эвакуация из подтопленных территорий. На левом берегу погибли не меньше восьми гражданских, на правом — не меньше пяти.

О реакции мира на разрушение ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Леонид Уварчев