Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного разрушением Каховской ГЭС, сообщается на сайте Кремля.

Плотина и здания Каховской ГЭС были разрушены 6 июня, в результате чего вода из Каховского водохранилища затопила города Алёшки, Новую Каховку, Голую Пристань. На украинских территориях из-за разрушения ГЭС начались проблемы с питьевой водой и снабжением оросительных систем.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, с подконтрольных России территорий эвакуировали 5 тыс. человек. Погибли из-за наводнения семь жителей.

В Кремле обвиняют в случившемся Украину и говорят, что таким образом украинская сторона хотела лишить Крым водоснабжения. Власти Украины считают, что плотину подорвала Россия, которая и контролировала ГЭС, чтобы осложнить контрнаступление украинских вооруженных сил. Россия взяла под контроль Каховскую ГЭС в марте 2022 года.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Эрдни Кагалтынов