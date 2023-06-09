ВТБ продаст долю в зерновом трейдере «Деметра-Холдинг»

ВТБ собирается продать свою долю в одном из крупнейших российских зерновых холдингов «Деметра-Холдинг» и ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными покупателями. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Банку принадлежит 45% акций холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Деметра» располагает сетью элеваторов, крупными зерновыми терминалами и собственной логистикой. Холдингу принадлежит неконтролирующий пакет акций крупного зернового трейдера «Объединенная зерновая компания».

Господин Костин пояснил, что ВТБ не видит для себя особых перспектив в зерновом бизнесе, добавив, что банк, находящийся под санкциями, в составе акционеров препятствует развитию холдинга. «Мы выходим оттуда. Это решено»,— сказал Андрей Костин. По его словам, актив будет продан в этом году. Он не исключил продажу иностранцам.

«И даже, может быть, там будут не только российские (покупатели.— “Ъ”), посмотрим»,— ответил господин Костин на вопрос, найдены ли покупатели. Он уточнил, что они будут из дружественных стран.

На вопрос, являлся ли претендентом на «Деметру» предприниматель и политик Вадим Мошкович, чьи бизнес-интересы включают крупные инвестиции в сельское хозяйство, глава ответил ВТБ: «Нет». «У нас много друзей, более 100 стран не поддержали антироссийские санкции, поэтому мы выберем одну из них»,— сказал он в ответ на вопрос о том, могут ли быть покупателями китайцы.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Уборка зерновых трейдеров».

Мария Федотова