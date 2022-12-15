США расширили санкции против группы ВТБ

В последнее обновление SDN-листа OFAC включило 17 компаний, которые, по мнению регулятора, являются дочерними структурами ВТБ. Из них 15 — находятся в РФ (в том числе «СГ-Девелопмент», «ВТБ Девелопмент», «Ситибайк», «Кордекс», «Долговой центр» и др.), по одной — в Великобритании и на Кипре.

В ВТБ заявили, что введенные в отношении аффилированных компаний санкции США — «очередное доказательство желания оказать давление на бизнес, партнеров и контрагентов с целью получения собственной выгоды» и является политизированным решением. При этом сам ВТБ живет под санкциями с февраля и «умеет адаптироваться».